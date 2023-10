Ue-Ghana: Borrell, Paese “partner di primo piano” nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita ad Accra cade “in tempi turbolenti per l’Europa” e intende dimostrare l’impegno dell’Unione europea “per la pace e la stabilità nell’Africa occidentale, con il Ghana come partner di primo piano”. Lo scrive l’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un articolo pubblicato sulla testata ghanese “The Business & Financial Times” alla vigilia della visita odierna. Borrell ricorda poi la collaborazione di lunga data con il Paese africano, in cui l’Ue è “primo investitore estero diretto”, con investimenti nell’industria automobilistica, petrolifera, farmaceutica e nell’agricoltura. “Nelle mie visite in Africa sono sempre stato incoraggiato dall’energia e dalla spinta dei giovani”, prosegue l’Alto rappresentante, indicando nella disoccupazione giovanile uno dei problemi più urgenti e sottolineando che “negli ultimi cinque anni, più di 50 mila giovani ghanesi e centomila piccole e medie imprese hanno beneficiato dei programmi dell’Ue”. (segue) (Res)