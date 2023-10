Ue-Ghana: Borrell, Paese “partner di primo piano” nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Borrell è fondamentale anche “l’accesso a informazioni affidabili”, pertanto l’Ue investe “in infrastrutture digitali, programmi di alfabetizzazione digitale e iniziative per promuovere l’innovazione digitale”. Un’altra “un’area di preoccupazione condivisa” è costituita dal cambiamento climatico. In questo ambito la partnership investe attivamente nella mitigazione e nell’adattamento climatico, nelle città intelligenti, nell’energia rinnovabile, nella riforestazione e nell’agricoltura sostenibile. Inoltre, l’Ue intende rafforzare la partnership nel campo della sicurezza e della difesa. Va in questa direzione la prevista consegna di 105 veicoli blindati e altre attrezzature, per un importo di 20 milioni di euro, per le forze armate del Ghana, che “svolge un ruolo fondamentale nella regione”, “alle prese con il terrorismo e l’instabilità politica”. Tuttavia, avverte Borrell, “una prevenzione efficace dei conflitti richiede una migliore fornitura di servizi pubblici, occupazione, mediazione e dialogo”, sfide per le quali l’Ue sta investendo più di 220 milioni di euro nelle regioni settentrionali del Ghana. (Res)