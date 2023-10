Roma: picchiato, derubato e sequestrato per 3 giorni, finisce incubo per 53enne, 5 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Picchiato, derubato e rapito il 30 settembre, rilasciato il 3 ottobre dopo il pagamento di un riscatto: è l'incubo in cui è finito un 53enne originario del Bangladesh dopo aver incontrato nella notte, in via delle Cave a Roma, quello che credeva essere un amico e che invece si è rivelato il suo aguzzino. Una volta rilasciato il 53enne ha raccontato tutto ai carabinieri e ha riferito che l'amico si è presentato all'appuntamento con altri quattro uomini che lo hanno aggredito con pugni e calci per poi rapinarlo della sua auto, di 7200 euro in contanti, di due telefoni cellulari, dei documenti e di una carta prepagata. I rapitori, sotto la minaccia di due coltelli puntati alle tempie, hanno imbavagliato e legato il 53enne e lo hanno portato in un rifugio. Nei giorni successivi, poi, lo hanno spostato in vari covi e lo hanno tenuto quasi sempre legato e imbavagliato, continuando a minacciarlo e picchiarlo affinché convincesse i suoi familiari in Bangladesh a pagare un riscatto di 50.000 euro. (segue) (Rer)