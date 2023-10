Roma: picchiato, derubato e sequestrato per 3 giorni, finisce incubo per 53enne, 5 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La madre del 53enne, raggiunta in Bangladesh da una telefonata disperata del figlio, ha versato 10 mila euro la mattina del 3 ottobre, a una persona nel suo Paese, non ancora identificata, e che avrebbe dovuto fare da tramite per il trasferimento di denaro in Italia. A termine dell’incubo, il 53enne è stata visitato all’ospedale di Roma Tor Vergata: le ferite riportate sono state giudicate guaribili in 30 giorni. Le indagini condotte dai carabinieri di Frascati, hanno permesso di raccogliere gravi indizi sui cinque sequestratori: uno in particolare, bengalese anche lui, è risultato essere la mente del gruppo. Per tutti e cinque è scattato il fermo, e poi l'arresto, anche perché il gruppo stava pianificando di effettuare un secondo sequestro di persona, nei confronti della stessa vittima, per ottenere un’ulteriore somma di denaro, con la quale poi fuggire all'estero. I cinque sequestratori sono stati condotti a Regina Coeli dove il tribunale di Roma ha convalidato i fermi, disponendo per tutti la custodia cautelare in carcere. (Rer)