Kazakhstan: incidente in miniera di ArcelorMittal, 25 morti e 21 dispersi

- In un incidente avvenuto oggi nella miniera di carbone di Kostenco, nella regione di Karaganda, in Kazakhstan, sono morti 25 lavoratori e altri 21 risultano dispersi. Lo riferisce la compagnia ArcelorMittal, proprietaria della miniera, in un comunicato, aggiungendo che 206 persone sono state evacuate. La società assicura che farà tutto il possibile “per sostenere le famiglie che hanno perso i propri cari”, alle quali invia le più sentite condoglianze. La compagnia, inoltre, conferma, come comunicato oggi dal governo del Kazakhstan, che le due parti hanno discusso del futuro di ArcelorMittal Temirtau, la divisione kazakha della multinazionale siderurgica con sede in Lussemburgo, e hanno recentemente firmato un accordo preliminare per il trasferimento della proprietà allo Stato e di essere impegnata a completare la transazione il prima possibile.(Res)