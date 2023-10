Medio Oriente: ministro Esteri russo Lavrov, contrari a uso indiscriminato forza contro civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è contraria all’uso indiscriminato della forza contro la popolazione civile. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un’intervista all’agenzia di stampa bielorussa “Belta”, commentando l’escalation del conflitto in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. “Pur condannando il terrorismo, siamo categoricamente in disaccordo con il fatto che si possa rispondere ad adesso con l’uso indiscriminato della forza contro luoghi in cui è nota la presenza della popolazione civile, violando le norme del diritto internazionale umanitario”, ha affermato Lavrov. Come ricorda l’agenzia di stampa “Ria Novosti”, il ministero degli Esteri russo ha invitato le parti a porre fine alle ostilità. Secondo la posizione del presidente russo Vladimir Putin, la crisi può essere risolta solo sulla base della “formula dei due Stati”. (Rum)