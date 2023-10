Agroalimentare: Confagricoltura, buoni risultati del made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il made in Italy agroalimentare ha ottenuto negli ultimi anni brillanti risultati sui mercati internazionali. Stando ai dati riportati nel Rapporto sull'agroalimentare italiano diffuso nei giorni scorsi da Ismea, tra il 2019 e il 2022 le esportazioni di settore sono aumentate del 34 per cento, toccando alla fine dello scorso anno il massimo storico nell'ordine di 60 miliardi di euro. E' quanto si legge nella nota settimanale di Confagricoltura. E' salita anche la presenza sui mercati esterni all'Unione europea. Su "Il Sole 24ore" il professor Marco Fortis ha messo in evidenza che, nel periodo compreso tra il 2013 e il 2022, l'incidenza dell'Italia sulle esportazioni totali della Ue destinate fuori dall'Unione è passata dal 9,5 all'11,3 per cento. Allo stesso tempo, la quota francese è scesa dal 19,2 per cento al 17,2 per cento. L'Italia ha dunque migliorato in misura importante il proprio posizionamento competitivo. Le cifre sono di assoluto rilievo. Tuttavia, restiamo ancora al di sotto di quelle che sono le potenzialità del sistema. (segue) (Rin)