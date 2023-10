Agroalimentare: Confagricoltura, buoni risultati del made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto curato da Ismea è stato messo in evidenza che il nostro Paese "è leader mondiale per le esportazioni di trasformati di pomodoro, pasta, vino e formaggi", ma nel complesso le esportazioni annuali agroalimentari della Spagna superano di circa otto miliardi di euro quelle dell'Italia. La Francia, sempre secondo Ismea, supera l'Italia in termini di prezzo medio dei prodotti venduti all'estero. La differenza risulta particolarmente marcata per i vini. A questo riguardo può essere interessante segnalare che uno studio promosso dal Senato francese ha messo in evidenza che, al netto del valore dell'export di vini, il saldo dell'interscambio commerciale agroalimentare con gli altri Stati membri della Ue sarebbe negativo. La situazione economica internazionale è meno favorevole rispetto a quella che ha caratterizzato gli anni passati. Prevale l'incertezza dovuta al conflitto in corso in Ucraina e alle tensioni in Medio Oriente. I costi energetici saranno più elevati rispetto al passato. L'inflazione e i tassi d'interesse non torneranno vicini allo zero. Anche il ritmo di crescita del commercio internazionale di beni e servizi è destinato a rallentare. Questo scenario rafforza la necessità di agire per non interrompere la crescita delle nostre esportazioni. (segue) (Rin)