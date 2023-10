Agroalimentare: Confagricoltura, buoni risultati del made in Italy (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre, in primo luogo, gli obiettivi da perseguire nell'ambito di efficaci politiche di filiera: aumentare la produzione interna di cereali in linea con le esigenze delle industrie di trasformazione; rafforzare l'organizzazione economica del settore ortofrutticolo, migliorando anche la logistica per ridurre i costi di trasporto sui mercati esteri che sono sensibilmente più alti rispetto ai nostri principali concorrenti; puntare su una migliore valorizzazione dei nostri vini in termini di qualità. Le prospettive del settore saranno sempre meno legate alle quantità prodotte. Con un aumento del 10 per cento, il valore aggiunto della filiera agroalimentare salirebbe di oltre 6 miliardi di euro (da 64 a 70 miliardi). E' un traguardo realistico, conclude Confagricoltura. (Rin)