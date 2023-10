Legge Bilancio: Pirondini (M5s), no a tassa Sangiuliano su botteghini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il prelievo forzoso che affannosamente il governo cerca di smentire sembrerebbe attuarsi in piena regola nel settore culturale. Ancora attendiamo il testo ufficiale (siamo al dodicesimo giorno dalla conferenza stampa post cdm di annuncio della manovra) ma dalle bozze emergerebbe una norma in base alla quale il ministero della cultura potrebbe prelevare a proprio piacimento parte dei ricavi di concerti, mostre e altri guadagni supplementari delle Fondazioni lirico sinfoniche e dei musei". Lo dichiara il capogruppo M5s in commissione cultura al Senato Luca Pirondini. "Il fatto che questo avverrebbe 'in accordo con i soggetti interessati' non toglie nulla alla gravità della cosa, perché espone gli enti a un potenziale scontro con il ministero che li amministra e li finanzia. Vedremo il testo ufficiale ma se fosse confermata la 'tassa Sangiuliano' sarebbe l'ennesima mazzata del governo al mondo della cultura", conclude.(Rin)