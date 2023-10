Banche: da Abi la guida sul Fondo di garanzia per i mutui prima casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Supportare e rafforzare la conoscenza del principale strumento pubblico volto a favorire l'acquisto dell'Abitazione principale da parte delle famiglie. Al Fondo di garanzia per i mutui prima casa è dedicato l'approfondimento elaborato dall'Abi, l'Associazione bancaria italiana, con le banche e le Associazioni dei consumatori nell'ambito del progetto Trasparenza semplice. Al fine di illustrare le principali caratteristiche di questo strumento, è stata così realizzata una Guida, che Abi promuove in occasione del mese dell'educazione finanziaria, la manifestazione promossa a livello nazionale dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, che si svolge a ottobre. Il Fondo di garanzia per i mutui prima casa favorisce l'accesso ai mutui per l'acquisto - o per l'acquisto e ristrutturazione per efficientamento energetico – della prima casa a beneficio dei cittadini che non siano proprietari di altri immobili a uso Abitativo, avvalendosi delle garanzie statali. Realizzata con linguaggio semplice e accessibile, la Guida si inserisce nell'ambito del progetto che prevede la diffusione di strumenti informativi ed educativi su temi di interesse per la clientela, al fine di favorire la fruizione delle informazioni di carattere bancario e finanziario da parte dei cittadini anche meno esperti. La Guida è in formato digitale ed è disponibile sul sito dell'Abi nella pagina dedicata. Per la sua più ampia diffusione, questo nuovo strumento informativo ed educativo diretto alla clientela è a disposizione delle banche e delle Associazioni dei consumatori che hanno collaborato all'iniziativa (Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, Unc). (segue) (Com)