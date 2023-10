Banche: da Abi la guida sul Fondo di garanzia per i mutui prima casa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo di garanzia per i mutui prima casa rilascia garanzie statali pari al 50 per cento della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all'acquisto (anche con accollo da frazionamento) o per l'acquisto e la ristrutturazione per accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad Abitazione principale. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari di ammontare non superiore a 250 mila euro, per immobili prima casa non di lusso. In generale, per l'accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari. Tuttavia, in presenza di più domande pervenute, sarà data una priorità ai mutui erogati a favore di: giovani coppie, costituite da almeno due anni, dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 36 anni; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; giovani di età inferiore ai 36 anni; conduttore di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati. Per tutti coloro che rientrando nelle categorie prioritarie in possesso di un Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a 40 mila euro annui e che richiedono un mutuo superiore all'80 per cento del prezzo d'acquisto dell'immobile, è prevista la possibilità di richiedere l'innalzamento della garanzia all'80 per cento della quota capitale. (Com)