Roma: in fiamme appartamento a Trastevere, morto un 50enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per cause ancora da accertare nella notte, intorno alle 4:30, si è sviluppato un incendio in un appartamento al piano terra di una palazzina in viale Aurelio Saffi a Trastevere. Nel rogo ha perso la vita un uomo di 50 anni che viveva con un cane da compagnia nella casa andata in fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, per il 50enne non c'è stato nulla da fare, il cane è stato tratto in salvo. (Rer)