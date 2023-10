Medio Oriente: famiglie ostaggi chiedono risposte al governo dopo operazioni notturne a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum israeliano delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi ha chiesto spiegazioni al governo d'emergenza di Israele per capire se "l'operazione di terra mette in pericolo la sicurezza dei 229 ostaggi" del movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito il quotidiano israeliano "Haaretz", secondo cui il Forum ha dichiarato "Questa notte è stata la peggiore di tutte le notti". Le famiglie degli ostaggi hanno affermato di voler incontrare "immediatamente" il primo ministro, Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa, Yoav Gallant, e i membri del governo d'emergenza, in seguito alla prima grande incursione delle forze israeliane nella Striscia di Gaza di questa notte. "Ansia, frustrazione e soprattutto enorme rabbia per il fatto che nessun membro del governo di guerra si sia preoccupato di incontrare le famiglie delle persone rapite per spiegare loro una cosa: se l'operazione di terra mette in pericolo la sicurezza dei 229 ostaggi a Gaza", si legge in una dichiarazione del Forum. "Le famiglie sono in ansia per la sorte dei loro cari e attendono una spiegazione. Ogni minuto che passa sembra un'eternità", ha aggiunto la dichiarazione. (Res)