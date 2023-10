Usa: strage Maine, Biden ribadisce impegno a “porre fine a epidemia di violenza armata”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha invitato “i repubblicani al Congresso a rispettare il loro obbligo di garantire la sicurezza del popolo americano”. Lo si legge in una nota pubblicata dalla Casa Bianca, dopo “due giorni tragici, non solo per Lewiston, nel Maine, ma per l’intero Paese”. Il riferimento è all’uccisione di 18 persone e al ferimento di altre 13 in una sparatoria, il cui autore, l’ex militare 41enne Robert Card, è stato successivamente trovato morto, presumibilmente suicida, dalle forze dell’ordine. “Ancora una volta, una comunità americana e famiglie americane sono state devastate dalla violenza armata”, ha dichiarato Biden, aggiungendo che “gli americani non dovrebbero vivere in questo modo”. “Continuerò a fare tutto ciò che è in mio potere per porre fine a questa epidemia di violenza armata”, ha concluso il presidente.(Was)