© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via l’assemblea per il rinnovo del CdA di Mediobanca, in cui sono presenti 2701 azionisti e portatori di 652.4 milioni di azioni pari a 76,82 per cento del capitale sociale. Quest’anno l’affluenza è un record degli ultimi dieci anni. Oggi in piazzetta Cruccia vanno al voto le tre liste presentate: quella di maggioranza che confermano Nagel nel ruolo di Ad e Pagliaro alla presidenza e le due di minoranza guidate una da Delfin e l’altra da Assogestioni. (Rem)