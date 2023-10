© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre in Francia il numero di nuove imprese create è calato dell'1,2 per cento su base mensile per un totale di 93.346 nuove aziende. Lo ha riferito l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Ad agosto il dato era salito del 4,1 per cento. Complessivamente, nel terzo trimestre c'è stato un aumento del 3,6 per cento su base annua. (Frp)