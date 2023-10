© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stipendio medio netto in Serbia ad agosto ammontava a 86.112 dinari (circa 735 euro). Lo ha reso noto oggi l'Istituto di statistica della Repubblica (Rzs), secondo cui la crescita, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è stata del 14,4 per cento in termini nominali, ovvero del 2,6 per cento in termini reali. (Seb)