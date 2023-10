Business news: Bosnia, inflazione a settembre al +4,1 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Bosnia Erzegovina a settembre rispetto al mese precedente ha registrato un aumento medio dello 0,6 per cento, mentre su base annua del 4,1 per cento. Lo ha reso noto l'Istituto statistico del Paese balcanico. Una crescita media annuale dei prezzi è stata registrata nelle sezioni cibo e bevande alcoliche (6,3 per cento), abitazione e spese generali (5,1 per cento) e mobili, elettrodomestici e manutenzione regolare della casa (8,5 per cento). Un calo medio dei prezzi, sempre annuali, è stato registrato invece nelle sezioni abbigliamento e calzature (7,2 per cento) e trasporti (4,2 per cento). (Seb)