Business news: Spagna, per Repsol utile di 2,7 miliardi nei primi nove mesi dell'anno

- Nei primi nove mesi dell'anno, la compagnia petrolifera spagnola Repsol ha registrato un utile di 2,7 miliardi di euro, in calo del 14 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, in un contesto caratterizzato da un calo dei prezzi degli idrocarburi e dei margini di raffinazione. L'indebitamento netto della società alla fine del terzo trimestre si è attestato a 1,8 miliardi di euro con una liquidità di 10,6 miliardi di euro sufficiente a coprire più di cinque volte le scadenze del debito lordo a breve termine. L'azienda ha sottolineato in un comunicato che questi risultati per il periodo gennaio-settembre le permettono di avanzare nella trasformazione del gruppo con lo sviluppo di progetti industriali a basse emissioni di carbonio, l'aumento del suo portafoglio di asset rinnovabili e il lancio di un'offerta multienergetica differenziata per i clienti in Spagna. Nell'ambito di questo processo di trasformazione e decarbonizzazione per arrivare a zero emissioni nette entro il 2050, Repsol ha investito 4,6 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2023, con un aumento dell'82 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Spm)