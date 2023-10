Business news: Serbia, Parlamento approva il bilancio per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Serbia ha approvato il piano di spesa nazionale per il 2024. Su un totale di 189 deputati, 145 hanno votato a favore del bilancio mentre 31 si sono espressi contro. Le entrate totali nelle casse dello Stato ammontano a 2.040,9 miliardi di dinari (circa 17,4 miliardi di euro) e le uscite a 2.238 miliardi (circa 18 miliardi di euro). Le entrate sono superiori del 7,2 per cento, rispetto all'importo previsto nella manovra del bilancio per quest'anno, e le uscite del 5 per cento. Il bilancio prevede che dal primo gennaio del prossimo anno le pensioni in Serbia aumenteranno del 14,8 per cento, i salari nel settore pubblico del 10 per cento e il salario minimo del 17,8 per cento. (Seb)