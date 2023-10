Business news: Spagna, per Sabadell utili di un miliardo di euro nei primi nove mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2023, il Banco Sabadell ha ottenuto un utile di poco più di un miliardo di euro, il 44,9 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, registrando così il miglior risultato della sua storia. Questo andamento positivo è stato sostenuto dalla crescita del margine d'interesse, favorito dagli aumenti dei tassi d'interesse delle banche centrali. I ricavi dell'attività bancaria ammontano a 4,5 miliardi di euro, il 18,7 per cento in più rispetto ai primi tre trimestri del 2022, mentre il margine di interesse è cresciuto del 29 per cento a 3,5 miliardi di euro. Le commissioni nette, invece, sono scese del 6,3 per cento nei primi nove mesi dell'anno a 1 miliardo di euro, mentre i costi totali sono aumentati del 3,2 per cento a 2,3 miliardi di euro. (Spm)