Business news: Spagna, nel terzo trimestre disoccupazione in aumento del 3,3 per cento rispetto al precedente

- Nel terzo trimestre dell'anno, la disoccupazione in Spagna è aumentata di 92.700 unità, il 3,3 per cento in più rispetto al trimestre precedente. Il numero totale di disoccupati è salito a 2.855.200 persone e il tasso di disoccupazione è avanzato di due decimi, all'11,84 per cento. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Nell'ultimo anno, tuttavia, la disoccupazione è diminuita di 125.000 unità (-4,2 per cento) e sono stati creati 720.100 posti di lavoro (+3,5 per cento), mentre il numero di persone attive è aumentato di 595.100 unità (+2,5 per cento). (Spm)