Business news: Spagna, per Caixabank utile di 3,6 miliardi di euro nei primi nove mesi anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caixabank ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile di 3,6 miliardi di euro, il 48,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022 (2,4 miliardi di euro). La banca spagnola ha evidenziato la crescita dei ricavi derivanti dalle sue principali attività a 11,1 miliardi di euro (+34,3 per cento su base annua). Il margine operativo lordo (Ebitda) a settembre si è attestato a 10,6 miliardi di euro, il 28,9 per cento in più in comparazione allo stesso periodo del 2022. L'amministratore delegato di Caixabank, Gonzalo Gortazar, ha rilevato una "evoluzione positiva" e ha descritto i risultati come "solidi in un contesto di normalizzazione dei tassi di interesse, con una buona dinamica commerciale e una gestione prudente". (Spm)