Business news: Spagna, nel terzo trimestre crescita Pil dello 0,3 per cento, +1,8 per cento su base annua

- Nel terzo trimestre dell'anno, l'economia spagnola è cresciuta dello 0,3 per cento, un decimo di punto percentuale in meno rispetto al trimestre precedente, mentre il tasso su base annua si è moderato di due decimi, passando dal 2 per cento del secondo trimestre all'1,8 per cento. Secondo i dati provvisori pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), nel terzo trimestre del 2023 l'attività economica è stata trainata dai consumi, in contrasto con il calo degli investimenti e delle esportazioni e importazioni. Il ministero dell'Economia ha sottolineato in una nota che la crescita trimestrale del Pil dello 0,3 per cento è un dato "davvero notevole in un contesto di forte incertezza internazionale e di aumento dei tassi di interesse". In particolare, i consumi delle famiglie sono cresciuti dell'1,4 per cento tra luglio e settembre, cinque decimi di punto percentuale in più rispetto al trimestre precedente. Dall'altra parte, la spesa pubblica ha rallentato il suo aumento trimestrale di un punto percentuale, portandolo allo 0,6 per cento. (Spm)