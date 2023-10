© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Russia ha alzato il tasso di riferimento dal 13 al 15 per cento annuo, ai massimi dal maggio 2022. E' quanto emerge da una nota dello stesso istituto. Da luglio, la Banca centrale aveva iniziato ad aumentare il tasso di riferimento per combattere l'aumento dell'inflazione. A settembre, la Banca aveva aumentato ulteriormente il tasso fino al 13 per cento. (Rum)