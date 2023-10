Business news: Russia, Banca centrale rivede al rialzo stime Pil tra il 2,2 e il 2,7 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Russia ha rivisto al rialzo le previsioni per la crescita del Prodotto interno lordo (Pil) del Paese per il 2023, tra il 2,2 e il 2,7 per cento. Lo si legge in un nuovo rapporto dell'istituto. "La politica monetaria della Banca di Russia creerà le condizioni per riportare l'economia su un percorso di crescita equilibrato. Nel suo scenario di base, la Banca di Russia prevede che il Pil crescerà del 2,2–2,7 per cento nel 2023, del 0,5–1,5 per cento nel 2024, dell'1,0-2,0 per cento nel 2025 e dell'1,5- 2,5 per cento nel 2026", viene spiegato nel rapporto. (Rum)