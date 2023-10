Sardegna: allarme credito nell'Isola, tassi interesse troppo alti per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'impresa sarda che richiede un finanziamento di 500mila euro da restituire in dieci anni si troverà a pagare circa 164mila euro di interessi, in netto aumento rispetto ai circa 49mila euro dovuti due anni fa. La situazione è altrettanto allarmante per le linee di credito di liquidità, con un costo complessivo cresciuto del 53 per cento per le aziende sarde. I dati emergono dall'ultimo report sul credito in Sardegna, elaborato dal Centro Studi della Cna Sardegna, e mettono in evidenza un quadro finanziario critico per la regione. La Sardegna si posiziona al quinto posto in Italia per la crescita dei costi del denaro a lungo termine, superata solo da Lazio, Sicilia, Campania e Molise, con un aumento del 4 per cento nei tassi d'interesse. (segue) (Rsc)