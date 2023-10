Sardegna: allarme credito nell'Isola, tassi interesse troppo alti per le imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un periodo di notevole incertezza economica, influenzato da aspettative di inflazione, politiche monetarie restrittive e crisi internazionali, le imprese sarde, soprattutto quelle di minori dimensioni, si trovano ad affrontare una crescente rigidità delle condizioni finanziarie, mettendole in una posizione di svantaggio rispetto alle controparti in altre regioni", affermano Luigi Tomasi e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario regionale della Cna Sardegna. (segue) (Rsc)