Sardegna: allarme credito nell'Isola, tassi interesse troppo alti per le imprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tomasi e Porcu proseguono dicendo: "Stiamo assistendo a una preoccupante restrizione del credito che potrebbe mettere a rischio il fallimento di migliaia di imprese. La Sardegna affronta un differenziale di oltre 1,5 punti percentuali nei tassi di interesse praticati alle imprese per le esigenze di liquidità ed è la settima regione in Italia per il costo del finanziamento per gli investimenti. Quello che preoccupa, tuttavia, non è solo l'alto costo del denaro nell'isola, che è ben noto e riflette il contesto aziendale regionale ad alto rischio, soprattutto per le piccole imprese e le PMI, ma anche la rapidità con cui, nell'ultimo anno, le banche hanno reso più severe le condizioni del credito". (Rsc)