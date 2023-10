Serbia-Kosovo: Vucic, penso che nei prossimi giorni io e Kurti ci incontreremo a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha dichiarato che nei prossimi giorni potrebbe andare a Bruxelles per un incontro con il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". "Mi aspetto che Kurti ed io andremo di nuovo a Bruxelles nei prossimi due o tre giorni. Il compito è proteggere la Serbia", ha detto Vucic. Interrogato sulle ultime accuse del primo ministro del Kosovo in merito all'attacco di Banjska e sulla richiesta di introdurre sanzioni contro la Serbia, il presidente serbo ha sottolineato che Belgrado "non ha chiesto sanzioni contro nessuno, nemmeno contro Pristina". (Seb)