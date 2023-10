Onu: ambasciatore Massari, Italia astenuta su Gaza perché manca condanna ad Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'astensione dell’Italia dal voto sulla risoluzione presentata dai Paesi arabi per un cessate il fuoco nella striscia di Gaza, durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, è dovuta alla mancanza di una condanna all’attacco sferrato dal movimento islamista palestinese di Hamas contro Israele, il 7 ottobre scorso. Lo ha detto l’ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente d’Italia all’Onu, durante il suo intervento dopo la votazione. “Riconosciamo il lavoro svolto dai Paesi arabi, ma non è stato sufficiente per far votare l’Italia a favore della risoluzione: nel testo manca una chiara condanna alle azioni di Hamas”, ha spiegato. (Was)