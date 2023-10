Medio Oriente: truppe israeliane sono a Gaza, in corso scontri a fuoco con Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe israeliane sono attualmente impegnate in una serie di scontri a fuoco con i combattenti di Hamas nella striscia di Gaza. Lo ha riferito al “New York Times” un portavoce delle Forze armate israeliane, Nir Dinar, senza precisare se si tratti dell’avvio ufficiale di una operazione militare nella regione. “Le nostre truppe e i nostri carri armati si trovano nella striscia di Gaza, e sono impegnate in diversi scontri a fuoco”, ha detto, dopo che il braccio armato di Hamas ha annunciato sui suoi canali social l’ingresso di migliaia di militari israeliani nella striscia. (Was)