Business news: Deutsche Bank, utile netto in calo dell'8 per cento nel terzo trimestre

- Deutsche Bank ha registrato nel terzo trimestre del 2023 un utile netto di 1,03 miliardi di euro, pari a un declino dell'8 per cento su base annua. È quanto comunicato dal principale istituto di credito tedesco, secondo cui il risultato è dovuto dell'indebolimento delle operazioni di investment banking e all'aumento dell'aliquota fiscale. Allo stesso tempo, il risultato prima delle imposte ha sperimentato un incremento del 7 per cento a 1,72 miliardi di euro. A loro volta, i ricavi sono cresciuti del 3 per cento a 7,13 miliardi di euro. Come nota il quotidiano “Handelsblatt”, l'utile netto è seppur in calo “nettamente superiore” alle stime degli analisti, che si aspettavano circa 937 milioni di euro. Per Deutsche Bank, quello tra giugno e settembre scorso è il 13 trimestre consecutivo in utile. L'amministratore delegato della banca, Christian Sewing, ha commentato: “I nostri risultati dimostrano dinamiche di crescita forti e sostenibili nella nostra attività e una continua disciplina dei costi”. L'Ad ha aggiunto: “La prospettiva di rendimenti aggiuntivi, pur mantenendo una rigorosa gestione del rischio e una continua disciplina dei costi, ci dà fiducia che possiamo accelerare la nostra strategia di crescita e rendimenti più elevati nonostante il contesto economico incerto”. Per l'intero 2023, Deutsche Bank prevede ricavi per 29 miliardi di euro. Intanto, nel terzo trimestre dell'anno, gli accantonamenti per rischi di inadempienza sui prestiti ammontavano a 245 milioni di euro, in diminuzione dai 350 dello stesso periodo del 2022. Tra giugno e settembre scorso, i costi rettificati sono aumentati del 2 per cento a 5 miliardi di euro, mentre l'aliquota fiscale è salita dal 23 al 30 per cento. (Geb)