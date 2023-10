Business news: Spagna, per Santander utile di 8,1 miliardi di euro nei primi nove mesi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno, Santander ha generato un utile di 8,1 miliardi di euro, il 13 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022 grazie alla forte crescita dei ricavi, soprattutto in Europa e in Messico. Il margine operativo lordo (Ebitda) dell'istituto di credito spagnolo è cresciuto del 13 per cento a 43 miliardi di euro, dopo aver aumentato il numero di clienti di nove milioni, portando il totale a 166 milioni. La banca spiega che la ripresa dell'attività dei clienti e dei tassi d'interesse ha portato a un aumento del 16 per cento del margine d'interesse a 24,1 miliardi di euro. Allo stesso modo, le commissioni nette sono aumentate del 6 per cento a 9,2 miliardi di euro. (Spm)