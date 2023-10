Medio Oriente: “Abc”, Israele non ha avvisato gli Usa su operazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono state informate preventivamente da Israele in merito all’espansione delle operazioni militari nella striscia di Gaza, e sono venute a conoscenza della decisione solamente “intorno all’orario in cui è stata annunciata pubblicamente”. Lo hanno riferito due funzionari anonimi all’emittente “Abc”, precisando che nel corso della giornata di ieri il dipartimento di Stato Usa ha notato una “crescita significativa relativamente al rischio di una possibile escalation”. Le fonti non hanno saputo confermare l’avvio di una offensiva israeliana su larga scala contro il movimento islamista palestinese di Hamas. (Was)