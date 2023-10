Business news: Francia, disoccupazione in aumento del 0,6 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia torna ad aumentare il numero dei disoccupati, con lo 0,6 per cento in più di persone iscritte nella categoria A (senza nessuna occupazione) nel terzo trimestre del 2023. Lo ha reso noto il ministero del Lavoro francese. Complessivamente, tra luglio e settembre, ci sono stati 17.400 disoccupati in più. Se si includono anche gli iscritti nelle categorie B e C, che indicano un'attività lavorativa mensile ridotta, l'aumento è stato dello 0,2 per cento, con 8.800 disoccupati in più. (Frp)