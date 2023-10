Business news: Croazia, governo aumenta salario minimo a circa 677 euro netti per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importo del salario minimo in Croazia sarà elevato dal primo gennaio del prossimo anno a 840 euro lordi, con un aumento di 140 euro, ossia del 20 per cento in più rispetto a quello del 2023. Lo ha stabilito il governo di Zagabria, secondo quanto riporta la stampa locale. Il ministro del Lavoro croato, Marin Piletic, ha affermato che il salario minimo netto ammonterà a circa 677 euro, con un aumento di oltre 100 euro rispetto al 2023. L'importo del salario minimo è determinato ogni anno dal governo entro il 31 ottobre per l'anno successivo, previa consultazione con i datori di lavoro e i sindacati. (Seb)