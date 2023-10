Medio Oriente: media, incursione israeliana nel campo di Jalazone in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze israeliane hanno effettuato una incursione nel campo profughi di Jalazone, nei pressi di Ramallah, in Cisgiordania. Lo riferisce l’emittente qatariota “Al Jazeera”, mentre sono in corso violenti scontri a fuoco nella striscia di Gaza tra Israele e i combattenti del movimento palestinese islamista di Hamas. I militari israeliani sarebbero entrati all’interno del campo portando con sé un bulldozer, per distruggere alcuni edifici costruiti senza i necessari permessi. (Res)