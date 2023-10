Business news: Spagna, per Iberdrola utile di 3,6 miliardi di euro nei primi nove mesi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola ha registrato un utile netto di 3,6 miliardi di euro nei primi nove mesi dell'anno, con un aumento del 17,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Il margine operativo lordo (Ebitda) della società è cresciuto del 13,2 per cento, raggiungendo i 10,7 miliardi di euro grazie ai maggiori volumi di produzione, all'efficienza operativa, oltre che ai minori acquisti di energia. Con questi risultati di fine settembre, Iberdrola prevede una crescita dell'utile netto a due cifre entro il 2023 e punta a un nuovo record di utili per quest'anno, dopo i 4,3 miliardi di euro del 2022. (Spm)