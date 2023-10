Business news: Romania, deficit di bilancio ha raggiunto 3,55 per cento del Pil dopo i primi nove mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio in Romania, cioè la differenza tra entrate e spese, ha raggiunto dopo i primi nove mesi il 3,55 per cento del Pil. Lo dimostrano i dati ufficiali pubblicati dal ministero delle Finanze romeno. La differenza tra entrate e uscite è di 2,14 miliardi di euro. Alla fine di agosto il deficit di bilancio ammontava al 2,65 per cento del Pil, il che significa che solo a settembre il deficit è aumentato di quasi un punto percentuale. Nei primi nove mesi i ricavi totali sono stati di 74,16 miliardi di euro. Il loro aumento rispetto allo scorso anno è stato sostenuto principalmente dall'evoluzione delle entrate derivanti dalle imposte sugli stipendi e sul reddito, dai contributi assicurativi, dai fondi europei e dall'imposta sugli utili. (Rob)