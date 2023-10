Business news: per Iag utile di 2,1 miliardi di euro nei primi nove mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno la holding ispano-britannica che comprende Iberia, British Airways, Vueling, Level e Aer Lingus ha registrato un utile di 2,1 miliardi di euro, rispetto ai 199 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. I ricavi della compagnia sono aumentati del 33,3 per cento, raggiungendo i 22,2 miliardi di euro, mentre i costi hanno raggiunto i 19,2 miliardi di euro, con un incremento del 20,8 per cento. La holding ha sottolineato, in particolare, l'utile record del terzo trimestre, con una "solida performance in tutte le aree del gruppo e un bilancio significativamente più forte". Nel periodo considerato le compagnie aeree Iag hanno trasportato 87,5 milioni di passeggeri, con un aumento del 26 per cento e una occupazione media dell'85,9 per cento, superiore di 4,6 punti percentuali. (Spm)