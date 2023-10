Business news: Svezia, il 27 ottobre sciopero lavoratori impianti Tesla nel Paese per avere contratto collettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori degli impianti di Tesla in tutta la Svezia hanno indetto uno sciopero per il 27 ottobre. Secondo il sindacato If Metall, sarebbero coinvolti circa 130 dipendenti in sette sedi nel Paese nordico. La richiesta del sindacato è che l'azienda firmi un contratto collettivo, che garantirebbe al personale delle officine le stesse condizioni dei colleghi del settore. Tuttavia, secondo If Metall, Tesla si rifiuta di firmare un contratto collettivo perché l'azienda non lo fa in nessuna parte del mondo. (Sts)