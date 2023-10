© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele “respinge apertamente il deprecabile appello dell'Onu per un cessate il fuoco”. Lo ha scritto via X (ex Twitter) il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen. “Intendiamo agire per eliminare l'organizzazione terroristica di Hamas proprio come il mondo ha agito contro i nazisti e l'organizzazione terroristica dell'Isis”, ha aggiunto. (Res)