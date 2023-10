Business news: Spagna, per Orange fatturato di 3,5 miliardi di euro nei primi nove mesi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno, Orange Spagna ha registrato un fatturato di 3,5 miliardi di euro, l'1,6 per in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Le vendite dell'operatore francese sono aumentate del 13,3 per cento tra gennaio e settembre, raggiungendo i 513 milioni di euro. In termini di infrastrutture, Orange ha raggiunto 17,1 milioni di case e aziende, dopo aver sommato 400 mila unità immobiliari negli ultimi 12 mesi. L'azienda copre 2.463 comuni spagnoli con la distribuzione del 5G, pari all'83,2 per cento della popolazione spagnola, con un aumento di 15 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (Spm)