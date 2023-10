Business news: Portogallo, per Tap utile di 203,5 milioni di euro nei primi nove mesi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno, la compagnia aerea portoghese Tap ha registrato un utile di 203,5 milioni di euro a fronte di perdite pari a 91 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi sono aumentati del 30 per cento a 3,1 miliardi di euro e l'utile operativo lordo (Ebitda) è salito del 44,5 per cento a 725,6 milioni di euro. In questo periodo ha trasportato 12,1 milioni di passeggeri (+19,5 per cento) su 90.478 voli (+13,2 per cento) con una occupazione media dell'81,9 per cento. L'amministratore delegato di Tap, Luis Rodrigues ha dichiarato che questi risultati sono "incoraggianti" ed evidenziano "la forza finanziaria del gruppo di fronte alle sfide". (Spm)