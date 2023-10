Business news: Rheinmetall, risultato operativo di 191 milioni di euro nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall ha aumentato i guadagni nel terzo trimestre del 2023, grazie alla vendita di armi e munizioni, fiorente a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina. Secondo i dati preliminari diffusi dall’azienda, da giugno a settembre il risultato operativo è stato di 191 milioni di euro, superiore alle aspettative di 165,4 milioni di euro. Il margine di profitto operativo è stato del 10,9 per cento, superiore alla stima del 9,4 per cento. Il fatturato ha raggiunto gli 1,76 miliardi di euro. Rheinmetall ha confermato le previsioni per un fatturato consolidato per l'intero 2023 compreso tra 7,4 e 7,6 miliardi di euro, in aumento da quello di 6,4 miliardi di euro dello scorso anno. I dati definitivi verranno pubblicati dal conglomerato nella giornata del 9 novembre. (Geb)