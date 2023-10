© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale della Casa Bianca per il clima, John Kerry, si recherà in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, da oggi fino al primo novembre. Il viaggio, riferisce una nota, è stato organizzato per discutere la necessità di lavorare insieme nel quadro della transizione energetica e del contrasto al cambiamento climatico, in vista della prossima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima. (Was)