Medio Oriente: Hamas, nessuna trattativa con Israele su cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese di Hamas non è impegnato in una trattativa con Israele in merito ad un possibile cessate il fuoco nella striscia di Gaza e all’organizzazione di uno scambio di prigionieri. Lo ha detto il portavoce di Hamas, Osama Hamdan, all’emittente “Al Jazeera”. “Abbiamo avviato un dialogo per raggiungere questi obiettivi, ma al momento non vi è alcuna trattativa in corso, alla luce dei bombardamenti israeliani a Gaza”, ha detto, aggiungendo che i militari israeliani si stanno avvicinando alla striscia “da diverse posizioni”. (Res)