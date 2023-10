Usa-Cina: Sullivan incontra Wang, lavoreremo su incontro Biden-Xi a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha incontrato a Washington il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi. Le parti, riferisce una nota, hanno avuto un colloquio “onesto e costruttivo” in merito a diversi temi strategici nel quadro del rapporto bilaterale tra Washington e Pechino. Particolare attenzione è stata dedicata alla guerra tra Israele e il movimento islamista di Hamas, al conflitto in Ucraina e alla situazione nello stretto di Taiwan. Sullivan ha ribadito la preoccupazione Usa per le azioni “pericolose e illegali” della di Pechino nel Mar cinese meridionale. Entrambi hanno concordato sulla necessità di mantenere aperti i canali di comunicazione bilaterali, affermando di voler lavorare insieme per organizzare un incontro tra i presidenti Joe Biden e Xi Jinping a San Francisco, il mese prossimo. (Was)